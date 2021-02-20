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Прощание с актером Андреем Мягковым пройдет в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Церемония прощания с Народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдет в субботу в МХТ имени Чехова, похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Как сообщили в МХТ имени Чехова, гражданская панихида пройдет на сцене театра с 10 утра. После нее состоится отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский технологический институт. Затем в спектакле студенческого драмкружка его заметил один из педагогов Школы-студии МХАТ и прислал на вступительные экзамены. Однокурсниками Мягкова были такие народные артисты, как Ирина Мирошниченко, Вера Алентова, Владимир Меньшов и Анастасия Вознесенская, которая впоследствии стала его женой.

С 1965 года актер театра "Современник", где он сыграл роли Актера в спектакле "На дне", Редедя в "Балалайкине и К", Александра Адуева в "Обыкновенной истории". Параллельно Мягков играл во МХАТе роль Треплева в "Чайке" режиссера Бориса Ливанова.

В 1977 году Мягков принял приглашение актера и режиссера Олега Ефремова перейти во МХАТ имени Горького (с 1989 года - имени А.П. Чехова). Там он исполнял главные роли в спектаклях - Зилова в "Утиной охоте" (1978), Аладьина в "Перламутровой Зинаиде" (1987), стал первым исполнителем Треплева в ефремовской "Чайке", Войницкого в "Дяде Ване" (1985), Репетилова в "Горе от ума" (1992), Кулыгина в "Трёх сёстрах" (1997) и многие другие. Последними его работами на сцене МХТ стали Бессеменов в "Мещанах" (2004) режиссера Кирилла Серебренникова и Элвуд в "Белом кролике" (2008) Евгения Каменьковича.

Мягков пробовал себя и в режиссуре. На Малой сцене Художественного театра он поставил спектакли "Спокойной ночи, мама" (1989) и "Ретро" (2002).

Широкую известность Мягкову принесли роли в кино. В общей сложности артист за время своей карьеры сыграл более 70 ролей. Первой его ролью в кино стала работа в комедии "Похождения зубного врача", где он сыграл дантиста Чеснокова. Одной из серьезных ролей молодого артиста стала роль Алёши Карамазова в картине Ивана Пырьева "Братья Карамазовы" (1969).

Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым. Широкую известность принесли роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975) и "Служебный роман" (1977). В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали "Дни Турбиных" (1976), "Гараж" (1980), "Гонки по вертикали" (1983), "Жестокий романс" (1984).

Андрей Мягков

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