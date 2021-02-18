Скончался Андрей Мягков

Народный артист РФ Андрей Мягков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Советский и российский актер, народный артист РФ Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе МХТ имени Чехова.

"Андрея Васильевича не стало", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что причина смерти пока неизвестна.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Первой его ролью в кино стала работа в комедии "Похождения зубного врача", где он сыграл дантиста Чеснокова. Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым.

Широкую известность принесли роли Жени Лукашина в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", Анатолия Новосельцева в "Служебном романе", Семена Хвостова в "Гараже" и Юлия Карандышева в "Жестоком романсе".

С 1987 года Мягков служил в МХТ имени А. П. Чехова.

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