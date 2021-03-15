Казахстанский диджей получил "Грэмми" за лучший ремикс года

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Казахстанский диджей Imanbek (Иманбек Зейкенов) 14 марта 2021 года получил "Грэмми" в категории "Лучший ремикс" (Best Remixed Recording) за обработку композиции Saint Jhn "Roses". Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Награждения лауреатов в "неосновных" номинациях прошло перед основной 63-ей церемонией вручения "Грэмми", которая начнётся в 3.00 по московскому времени.

Песня американского рэпера Saint Jhn "Roses" вышла в 2016 году и осталась незамеченной. Музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов создал танцевальный ремикс на трек, который собрал на YouTube миллионы просмотров, попал в мировой чарт Shazam и в топ американского чарта Billboard. После успеха Зейкенова с ним заключила контракт российская звукозаписывающая компания Effective Records.

Иманбек стал первым уроженцем Казахстана, получившим "Грэмми".