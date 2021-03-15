Что случилось этой ночью: понедельник, 15 марта

Приостановка использования вакцины AstraZeneca Нидерландами, нанесение Сирией ударов по Алеппо, "Грэмми" за лучший ремикс года

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca до 28 марта. Власти будут ждать результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Решение было принято в качестве "меры предосторожности".

- Минобороны Турции сообщило о нанесении Сирией ударов по Алеппо. Министерство проинформировало о нанесении ракетных ударов по населенным пунктам Джераблус и Эль-Баб в Сирии, которые находятся в подконтрольной турецким силам зоне. В результате атаки есть раненые среди мирного населения.

- Даниил Медведев стал второй ракеткой мира. Российский теннисист поднялся с третьей строчки рейтинга на вторую, откуда сместил испанца Рафаэля Надаля благодаря победе на турнире в Марселе.

- Казахстанский диджей получил "Грэмми" в номинации "лучший ремикс года". Иманбек Зейкенов (Imanbek) удостоился награды за ремикс на композицию "Roses" американского исполнителя Saint Jhn.

- У православных начался Великий пост. Он продлится семь недель и завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 2 мая.