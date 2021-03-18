Анастасиевскую часовню с фресками Рериха в Пскове сдвинут на 40 метров

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Пскове решили передвинуть на 40 метров Анастасиевскую часовню начала XX века с фресками Николая Рериха, сообщили в администрации Псковской области.

Отреставрировать часовню губернатора Михаила Ведерникова попросила жительница города, когда он вел прием граждан. Чиновник сообщил, что эксперты уже обсуждают эту проблему.

По словам директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александра Голышева, в 2021 году будут проведены первоочередные противоаварийные работы по консервации монументальной живописи. Зтем часовню, которая находится рядом с Ольгинским мостом, перенесут на 40 метров в сторону кампуса Псковского госуниверситета, чтобы уберечь ее от подтопления и излишней вибрации.

"Для часовни будет подготовлен трехметровый постамент, подведены коммуникации. После аккуратного перемещения часовни начнутся общереставрационные работы и полная реставрация живописи", - рассказали в пресс-службе областной администрации.

Анастасиевская часовня - памятник архитектуры, созданный архитектором Алексеем Щусевым и художником Николаем Рерихом.

В 1969 году, когда разбирали старый мост через реку Великую, часовня оказалась под угрозой сноса. Ее спасли псковские энтузиасты, которые распилили часовню, спустили с насыпи на естественный уровень берега, собрали и отреставрировали с восстановлением купола.