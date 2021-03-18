Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 196 160+499 125

Анастасиевскую часовню с фресками Рериха в Пскове сдвинут на 40 метров

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Пскове решили передвинуть на 40 метров Анастасиевскую часовню начала XX века с фресками Николая Рериха, сообщили в администрации Псковской области.

Отреставрировать часовню губернатора Михаила Ведерникова попросила жительница города, когда он вел прием граждан. Чиновник сообщил, что эксперты уже обсуждают эту проблему.

По словам директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александра Голышева, в 2021 году будут проведены первоочередные противоаварийные работы по консервации монументальной живописи. Зтем часовню, которая находится рядом с Ольгинским мостом, перенесут на 40 метров в сторону кампуса Псковского госуниверситета, чтобы уберечь ее от подтопления и излишней вибрации.

"Для часовни будет подготовлен трехметровый постамент, подведены коммуникации. После аккуратного перемещения часовни начнутся общереставрационные работы и полная реставрация живописи", - рассказали в пресс-службе областной администрации.

Анастасиевская часовня - памятник архитектуры, созданный архитектором Алексеем Щусевым и художником Николаем Рерихом.

В 1969 году, когда разбирали старый мост через реку Великую, часовня оказалась под угрозой сноса. Ее спасли псковские энтузиасты, которые распилили часовню, спустили с насыпи на естественный уровень берега, собрали и отреставрировали с восстановлением купола.

Псков Анастасиевская часовня Николай Рерих Алексей Щусев Ольгинский мост ПГУ

Новости

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Минкульт заявил, что получил сокращенную версию "Супернова" от прокатчика

Минкульт заявил, что получил сокращенную версию "Супернова" от прокатчика

Что произошло за день: понедельник, 15 марта

За "Оскар" в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картин

За "Оскар" в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картин

Фильм Кончаловского не вошел в список номинантов на "Оскар"

Фильм Кончаловского не вошел в список номинантов на "Оскар"

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

"Грэмми" за лучшую песню года присуждена за композицию о протестах в США

"Грэмми" за лучшую песню года присуждена за композицию о протестах в США

Казахстанский диджей получил "Грэмми" за лучший ремикс года

Дело "Седьмой студии"

"Седьмая студия" ликвидирована

"Седьмая студия" ликвидирована

Аллею правителей России работы Церетели перенесут из Москвы в Пензу

Аллею правителей России работы Церетели перенесут из Москвы в Пензу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');