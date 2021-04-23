Памятник первому светофору появится в центре Омска

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Памятник первому светофору будет установлен в центре Омска по инициативе общественника, сообщает в четверг пресс-служба мэрии.

"На комитете горсовета (...) депутаты обсудили вопрос установки памятника "Первый омский светофор". Он должен появиться на пешеходной дорожке возле остановки "Улица Партизанская", неподалеку от пересечения улицы Партизанской с улицей Ленина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно там в 1950 году появился первый омский светофор. Сигнал светофора менялся вручную, с помощью рычагов, которыми управлял регулировщик, оценивающий движение транспорта.

Предложение об установке памятника выдвинул предприниматель и общественник Александр Мельников, готовый вложить в реализацию этого проекта личные средства. Бизнесмен также гарантирует установку и содержание памятника, а изготовить его взялись специалисты Сибирского автомобильно-дорожного университета (СибАДИ).

Открытие памятника запланировано на 3 июля.