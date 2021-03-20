Киностудия "Союзмультфильм" выбрала победителей конкурса проектов анимации и кино

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мультсериал о последнем на Земле книжном магазине и авторский фильм об отношениях и душевной близости стали победителями конкурса "Союзмультфильма", который прошел в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"Проекты мультсериала "Последний книжный магазин" и короткометражного фильма "Человек за шторой" стали победителями специального питчинга "Союзмультфильма", который состоялся в ходе Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Фильмы будут приняты на рассмотрение продюсерского совета студии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

Всего в этом году на питчинг поступило 182 проекта, из числа которых отборочной комиссией были выделены 8 лучших.