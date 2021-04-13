Умер заслуженный артист РФ Евгений Тиличеев

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - На 75-м году жизни в Петербурге скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Тиличеев. Об этом сообщила во вторник пресс-служба комитета по культуре.

Тиличеев родился 1 июня 1946 года в Ленинграде, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, был принят в труппу Ленинградского театра музкомедии. На его сцене Тиличеев прослужил почти 50 лет.

Среди киноработ Тиличеева – роли в картинах "Иди и смотри", "Царевич Проша", "Труффальдино из Бергамо", "Безымянная звезда" и других. На протяжении многих лет был одним из активных участников и ведущих передачи ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".

"Большой талант и яркая творческая индивидуальность навсегда вписали его имя в историю петербургского театра. Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей культуру Санкт-Петербурга, и выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Евгения Сергеевича Тиличеева", - говорится в сообщении.