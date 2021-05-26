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Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в новом сериале Netflix

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Стримминговый сервис Netflix анонсировал свой первый оригинальный драматический российский сериал "АННА К". Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Netflix, это будет "современная интерпретация классического романа Льва Толстого "Анна Каренина".

Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.

Действие сериала будет разворачиваться в современной России. Анна Каренина - жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, у которой роман с Вронским, наследником алюминиевой империи. Как обещают создатели, "действие драмы разворачивается между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни".

Директор оригинальных сериалов Netflix Майкл Аззолино отметил, что это первый российский сериал Netflix совместно с 1-2-3 Production.

Режиссерами проекта выступают Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантор.

Дата премьеры будет объявлена дополнительно.

Netflix Анна Каренина

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