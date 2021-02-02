Netflix и киностудия MGM хотят снять фильмы о скачке акций GameStop и AMC

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Стриминговый сервис Netflix и киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) начали работать над отдельными проектами фильмов о ситуации на Уолл-Стрит на прошлой неделе, когда индивидуальные инвесторы, объединившиеся в соцсетях, спровоцировали скачок акций компаний GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc., сообщает The Wall Street Journal.

Акции владельца магазинов видеоигр GameStop на прошлой неделе подскочили в цене в пять раз, свидетельствуют данные CNBC. Спрос на бумаги компании был вызван индивидуальными инвесторами, которые объединились на платформе Reddit и в других социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций таких компаний, как GameStop.

Netflix ведет переговоры со сценаристом Марком Боалом, написавшим сценарий для фильма "Цель номер один", основанного на истории ликвидации лидера "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) Усамы бен Ладена, сказал осведомленный источник WSJ. В фильме может сыграть 24-летний американский актер Ной Сентинео.

Руководство MGM, в свою очередь, намерено экранизировать запланированную книгу американского писателя Бена Мезрича "Антисоциальная сеть". По информации источника WSJ, киностудия уже приобрела права на будущую книгу Мезрича, которая в этом месяце предлагается к продаже издателям.

Две основанные на реальных событиях книги Мезрича - "Двадцать одно" и "Социальная сеть" - уже были экранизированы. Продюсером фильма "Социальная сеть", рассказывающем о создании Facebook Inc., является председатель кинематографической группы MGM Майкл Де Лука.

Ранее о планах компаний сообщило издание Deadline.

Netflix и MGM необходимо быстро договориться с режиссерами и актерами, чтобы конкуренты не запустили аналогичные проекты, отмечает WSJ. Голливудские студии и стриминговые компании зачастую стремятся первыми получить права на истории, вызвавшие резонанс в мире. В число недавних примеров событий, которые привлекли интерес кинопродюсеров, входит спасение тайской детской футбольной команды из затопленной пещеры, а также крах таких компаний из Кремниевой долины, как Theranos Inc. и WeWork.

В Голливуде уже снимались картины о торговле в "шорт". В 2015 году вышел фильм "Игра на понижение", посвященный финансовому кризису 2008 года. Картина собрала $70 млн в домашнем прокате и была номинирована на пять премий Американской академии кинематографических искусств и наук.

История о скачке акций GameStop может привлечь молодую аудиторию, которая ходит в кино не так часто, как предыдущие поколения, отмечает WSJ. У Ноя Сентинео много молодых фанатов благодаря съемкам в фильме Netflix "Всем парням, которых я любила раньше".