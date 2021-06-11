В Великом Новгороде нашли уникальную печать с советом из XVI века

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Института археологии РАН (Москва) на раскопках в историческом центре Великого Новгорода нашли уникальную для России древнюю печать. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Новгородской экспедиции этого института.

Во время раскопок на Ильиной улице в культурном слое XVI века обнаружена (свинцовая) актовая печать. На одной стороне этой печати изображен воин с копьем, на другой – кувшин, сказал собеседник агентства.

Подобными печатями в Средние века на Руси скрепляли важные документы.

На печати есть надпись, которую на современный язык можно было бы переложить так: "Не бойся смерти, а бойся Господа". Последнее слово этой надписи-совета не читается, однако ученые не сомневаются в том, что правильно его угадали.

"Найденная печать является (в своем роде) первой в России. Похожая печать с изображениями воина и кувшина ранее была обнаружена в Москве, однако она была без текста", - добавили в экспедиции.

Раскопки на Ильиной улице продолжаются в слое XIV-XV веков. За последние месяцы археологи сделали здесь около 1,5 тыс. находок XIII-XIX веков.