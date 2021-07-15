Археологи обнаружили в Туве уникальные каменные стелы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Международная комплексная археолого-географическая экспедиция Русского географического общества (РГО), изучающая курган "Туннуг" в пойме реки Уюк Пий-Хемского района Тувы, обнаружила два погребальных памятника из камня в виде вытянутых стел с прослеживающимся на них изображением человека, сообщает республиканское правительство со ссылкой на РГО.

В сообщении РГО говорится, что находки напрямую связаны с ритуальным комплексом и являются логичным продолжением обнаруженных ранее следов человеческих и животных жертвоприношений. Стелы невиданной ранее фактуры датируются концом 9-го века до н.э.

Поваленные памятники были обнаружены недалеко от центра кургана. "По всей видимости, когда-то их здесь было много: подобные камни являются аналогами современных надгробий и традиционно устанавливались в честь погибших. Одна стела сохранилась целиком, другая - состоит из двух обломков. Оба памятника венчает символическое изображение человека, у одного из них прослеживаются условные черты лица", - говорится в сообщении.

"В целом, для того времени характерна установка похожих стел, но с такой иконографией - пока не встречалось. Это очень интересный, еще пока требующий какого-то объяснения факт", - цитирует пресс-служба слова научного руководителя экспедиции Тимура Садыкова.

По его словам, оленные камни - памятники приблизительно того же времени, поэтому ученые предполагают найти на кургане несколько таких массивов. Но пока что экспедиции удалось найти две неизвестные стелы с немного отличающимся набором элементов. Аналогов им пока не встречалось. По мнению ученых, исключительность этих находок позволяет предположить, что подобные традиции пришли в Туву извне - возможно из соседней Монголии или Китая.