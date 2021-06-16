Московский театр мюзикла переедет в ДК Горбунова на три года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Московский театр мюзикла продолжит работать в здании кинотеатра "Россия" до февраля 2022 года, после чего он на три года переедет в ДК Горбунова.

"Так случилось, что мы должны были уехать отсюда в конце сезона, тем не менее по договоренности мы здесь будем работать до 1 февраля, потому что мы будем в это время ремонтировать ДК Горбунова", - сказал руководитель театра Михаил Швыдкой на пресс-конференции в среду.

Он уточнил, что здание ДК Горбунова предоставлено театру на 3 года правительством Москвы, за это время предполагается построить новый театр. Новое здание будет построено в Москве, строительство будет вестись за счет театра.

Здание, в котором сейчас располагается театр, принадлежит сети кинотеатров "Каро".