ВТБ профинансирует развитие сети кинотеатров "КАРО"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Банк ВТБ открыл кредитные линии сети кинотеатров "КАРО" в объеме 4,1 млрд рублей на срок до шести лет для развития киносети в Москве и регионах, сообщили в пресс-службе банка.

В Москве в проекте примет участие девелопер ADG group, который занимается реконструкцией старых советских кинотеатров в культурные центры. "КАРО" оплатит строительство новых кинотеатров, а затем будет управлять ими как арендатор.

"Мы благодарны нашим партнерам, что вместе мы нашли формат сотрудничества, который будет способствовать открытию совершенно уникальных объектов", - сказал через пресс-службу председатель совета директоров "КАРО" Пол Хет.

"Банк ВТБ поддерживает компании из креативных индустрий, которые показывают динамичное развитие. Особенно важно создание таких новых возможностей для развития регионов", - отметил старший вице-президент банка Дмитрий Снесарь и напомнил, что ВТБ последние несколько лет является финансовым партнером "КАРО".

По его словам, сеть продемонстрировала устойчивость даже в условиях пандемии и ограничений на работу кинотеатров. В банке уверены, что сотрудничество с компанией позволит ей выйти на новый уровень.

"КАРО" управляет 33 современными мегаплексами в которых в общей сложности 266 кинозалов. C 2012 года контролирующим акционером сети кинотеатров "КАРО" является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев говорил, что в городе до конца 2021 года должны завершить реконструкцию десяти советских кинотеатров, а всего работы ведутся в 22 кинотеатрах. Уже завершилось строительство районных культурных центров "Ангара", "Эльбрус", "Будапешт", "Рассвет", "Нева", "Марс", "Высота" и "Саяны".

Реконструкцией 39 советских кинотеатров в Москве занимается ADG group. Кинотеатры были выставлены на продажу единым лотом в начале октября 2014 года. Совокупные инвестиции в реконструкцию тогда оценивались в 60 млрд рублей.