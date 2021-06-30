Путин рассказал о молодежной программе "Пушкинская карта"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти России обсуждают программу по выделению молодежи небольших субсидий на посещение культурных учреждений и мероприятий. Программу назовут "Пушкинская карта", сообщил на "прямой линии" 30 июня президент Владимир Путин.

По его словам, на такую карту переведут 3000 рублей на четыре месяца, этими деньгами смогут воспользоваться молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет и сходить на концерты, в музей, в театры, как в своем регионе, так и добраться до Большого театра. Программа позволит им приобщиться к культурному наследию страны за счет государства.

"Пушкинская карта" будет направлена на популяризацию культурных мероприятий по всей стране, рассказали после этого в пресс-службе Минкультуры.

Предполагается, что каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры, объяснило ведомство.

Купить билеты можно будет в электронном приложении, где также будет выкладываться афиша событий, анонсы специальных акций и интерактивные проекты. Дополнительно весь репертуар и планы выставок учреждений культуры будут размещены на портале PRO.Культура.рф.

"Уже в этом году к участию в программе планируется привлечь более 1 млн молодых ребят, купивших не менее одного билета", - добавили в ведомстве.

Это позволит привлечь внимание молодежи в возрасте от 14 до 22 лет "к интересным проектам наших учреждений и станет прекрасной возможностью приобщиться к богатому культурному наследию нашей страны", - заявила через пресс-службу министр культуры Ольга Любимова. - Кроме того, новая инициатива станет не только еще одной мерой поддержки для всех типов учреждений культуры в этот непростой период, но и большим вызовом в их работе.