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Путин рассказал о молодежной программе "Пушкинская карта"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти России обсуждают программу по выделению молодежи небольших субсидий на посещение культурных учреждений и мероприятий. Программу назовут "Пушкинская карта", сообщил на "прямой линии" 30 июня президент Владимир Путин.

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По его словам, на такую карту переведут 3000 рублей на четыре месяца, этими деньгами смогут воспользоваться молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет и сходить на концерты, в музей, в театры, как в своем регионе, так и добраться до Большого театра. Программа позволит им приобщиться к культурному наследию страны за счет государства.

"Пушкинская карта" будет направлена на популяризацию культурных мероприятий по всей стране, рассказали после этого в пресс-службе Минкультуры.

Предполагается, что каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры, объяснило ведомство.

Купить билеты можно будет в электронном приложении, где также будет выкладываться афиша событий, анонсы специальных акций и интерактивные проекты. Дополнительно весь репертуар и планы выставок учреждений культуры будут размещены на портале PRO.Культура.рф.

"Уже в этом году к участию в программе планируется привлечь более 1 млн молодых ребят, купивших не менее одного билета", - добавили в ведомстве.

Это позволит привлечь внимание молодежи в возрасте от 14 до 22 лет "к интересным проектам наших учреждений и станет прекрасной возможностью приобщиться к богатому культурному наследию нашей страны", - заявила через пресс-службу министр культуры Ольга Любимова. - Кроме того, новая инициатива станет не только еще одной мерой поддержки для всех типов учреждений культуры в этот непростой период, но и большим вызовом в их работе.

Хроника 20 – 30 июня 2021 года"Прямая линия" с Владимиром Путиным
Минкультур Владимир Путин Большой Театр Ольга Любимова

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