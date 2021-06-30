"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн

Президент РФ отвечает на вопросы россиян в новом формате - без посредников на местах

Фото: EPA/Vostock-photo

Президент РФ ответит на вопросы россиян после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В этом году обращаться на "прямую линию" можно без посредников - по телефону или через приложение для смартфонов. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, больше всего россиян интересует ситуация вокруг COVID-19 и обязательной вакцинации в некоторых регионах.