"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн
Президент РФ отвечает на вопросы россиян в новом формате - без посредников на местах
Президент РФ ответит на вопросы россиян после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В этом году обращаться на "прямую линию" можно без посредников - по телефону или через приложение для смартфонов. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, больше всего россиян интересует ситуация вокруг COVID-19 и обязательной вакцинации в некоторых регионах.
Владимир Путин, начиная "прямую линию", заявил, что ни один вопрос не останется незамеченным. По его словам, уже более 500 тысяч вопросов обработаны, для решения некоторых проблем требуется большая работа. Президент отметил работу Общероссийского народного фронта и добровольцев, которые помогают россиянам обратиться к властям.
Президент вошел в студию, "прямая линия" начинается.
В полдень начнется уже 18-я полноценная "прямая линия" с Владимиром Путиным. В прошлом году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В этот раз для соблюдения мер предосторожности общение будет проходить в новом формате - без посредников на местах. Вопросы принимаются по телефону и через приложение для смартфонов вплоть до завершения "прямой линии".