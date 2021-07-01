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Скончалась драматург Ксения Драгунская

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Писатель, сценарист и драматург Ксения Драгунская скончалась в четверг на 56 году жизни, сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский.

"Моя любимая и незабвенная младшая сестра скончалась сегодня в 11.30 от внезапной тяжелой болезни", - написал Драгунский в фейсбуке в четверг.

О времени прощания будет сообщено позднее, добавил он.

Драгунская родилась 20 декабря 1965 года в Москве, выпускница ВГИКа. Дочь писателя Виктора Драгунского.

Дебют Драгунской состоялся в 1994 году на фестивале молодой драматургии "Любимовка" с пьесой "Яблочный вор".

Написала несколько десятков пьес, в том числе для детей, идущих во многих российских театрах, книг, киносценариев. Пьесы, рассказы и сценарии печатались в журналах "Современная драматургия", "Драматург", "Сюжеты", "Искусство кино", "Новый мир", "Октябрь" "Дружба народов".

Член Русского Пен-Центра, член Союза Театральных Деятелей (ТД) РФ, с 2011 года была секретарь союза, с 2010 года председателем его комиссии по драматургии.

В 2017 году награждена Почетной грамотой президента РФ за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, СМИ, многолетнюю плодотворную деятельность, в 2019 году – медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ксения Драгунская

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