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Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Народный артист РСФСР скончался от коронавируса

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов
Режиссер Владимир Меньшов
Фото: Егор Желов/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от коронавируса, сообщил киноконцерн "Мосфильм".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года. Он окончил актерский факультет школы-студии МХАТ имени Немировича-Данченко и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В полнометражном кино он снимался с начала 1970-х, а режиссерский его дебют состоялся в 1976 году, когда он снял фильм "Розыгрыш".

Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).

В 1981 году Меньшов получил премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за ленту "Москва слезам не верит". В числе самых известных фильмов режиссера также "Любовь и голуби" (1984 год) и "Ширли-Мырли" (1995 год).

Хроника 05 января 2019 года – 05 июля 2021 годаУмершие знаменитости
Владимир Меньшов Коронавирус Мосфильм

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