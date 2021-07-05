Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Народного артиста РСФСР, кинорежиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщили "Интерфаксу" информированные источники. Дата похорон еще не назначена.

Меньшов умер 5 июля от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 81 год.

Он был режиссером и актером.

Владимир Меньшов в 1981 году стал лауреатом госпремии СССР, а в 1989 году - народным артистом РСФСР. В 1981 году он получил "Оскара" за картину "Москва слезам не верит".

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал смерть Меньшова "огромной потерей" для кино и культуры.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сказал, что в столице в память о Меньшове может быть установлена мемориальная доска.

Он отметил, что предложений по установке памятника Меньшова в Мосгордуме нет, но они будут рассмотрены при поступлении. "Доска, конечно, должна быть поставлена", - добавил депутат.

Партия "Справедливая Россия - За правду" пойдет на парламентские выборы с четырьмя кандидатами в федеральном партийном списке вместо пяти в связи со смертью Меньшова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии. Режиссер входил в первую пятерку этого списка.