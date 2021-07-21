Театр Ермоловой проведет "оптимизацию" штата

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Московский театр имени М. Н. Ермоловой сократит часть сотрудников, кадровые изменения связаны с оптимизацией штата на фоне пандемии коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Руководство театра было вынуждено пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. Все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ (...) да, (сокращения будут), приказ есть", - сообщили в театре.

Главной причиной изменений, как отметили в театре, стала "оптимизация ресурсов на фоне пандемии".

В театре Ермоловой заверили, что "дирекция театра сохраняет рабочие правоотношения со всеми сотрудниками, оставаясь в рамках законодательства и принимая во внимание интересы всех задействованных лиц".

Ранее в СМИ появилась информация об увольнении из театра части сотрудников, что вызвало недовольство артистов.