Уволенные из театра Ермоловой артисты попросили Путина проверить работу худрука

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Артисты, уволенные из московского театра имени М.Н. Ермоловой, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата.

"Поводом для нашего обращения явилось официальное уведомление руководителя театра "о проведении мероприятий по сокращению штата". Уволить предполагается 29 сотрудников, большинство из которых являются штатными артистами театра с большим стажем работы в нем. С учетом общего количества работающих в театре, увольнение является массовым, что для государственного бюджетного учреждения культуры не может считаться законным и обоснованным", - говорится в обращении к президенту, которое подписали 16 артистов.

Копия обращения есть в распоряжении "Интерфакса".

Артисты считают, что худрук под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается "уволить неугодных ему артистов". При этом, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.

Авторы обращения считают, что Меньшиков не соответствует занимаемой должности и отмечают, что после его назначения худруком театра был пересмотрен и значительно сокращен репертуарный план, а на спектакли приглашались сторонние артисты, в то время как штатные сотрудники не задействовались.

Также авторы письма просят обратить внимание на то, что в 2015 году в театре было массовое заключение новых бессрочных договоров с актерами, подпадающими сейчас под сокращение. После заключения договоров артистам была понижена категория, о чем их не уведомили при подписании документов. Артисты также отмечают, что под сокращение попали в основном те артисты, которым была снижена категория, и они же составляют костяк "андреевской труппы" театра Ермоловой.

"Просим провести проверку деятельности (в том числе финансовой, на предмет целевого и эффективного использования бюджетных средств) Меньшикова О.Е. на посту художественного руководителя и директора театра, просим провести проверку в связи с массовым подписанием новых трудовых договоров с понижением категории в 2015 г., дать этому оценку и принять соответствующее решение. Просим также проверить необходимость и законность проведения сокращения численности штата сотрудников в ГБУК "МДТ им. М.Н. Ермоловой"", - говорится в обращении артистов.

Ранее сообщалось, что Московский театр имени М. Н. Ермоловой сократит часть сотрудников, кадровые изменения связаны с оптимизацией штата на фоне пандемии коронавируса.

"Руководство театра было вынуждено пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. Все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ", - сообщали "Интерфаксу" в театре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в театре уволена часть сотрудников, что вызвало недовольство артистов.