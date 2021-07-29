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Бастрыкин поручил проверить спектакль с Ахеджаковой на предмет оскорбления ветеранов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку жалобы общественников на спектакль московского театра "Современник" с Лией Ахеджаковой в главной роли, сообщает ведомство.

"В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре "Современник" председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам", - говорится на сайте СК.

По данным следствия, "негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны".

На прошлой неделе общероссийская организация "Офицеры России" обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы с просьбой дать оценку спектакля "Первый хлеб".

Возмущение общественников вызвал монолог народной артистки России Лии Ахеджаковой, героиня которой на кладбище в состоянии алкогольного опьянения обращается, в том числе с использованием ненормативной лексики, к Герою Советского Союза ветерану Великой Отечественной войны С.Фумкину (вымышленный персонаж), похороненному рядом с могилой ее мужа.

Сама Ахеджакова после сообщений в СМИ заявила в твиттере: "Я никого не хотела оскорблять, тем более ветеранов Великой Отечественной Войны. Тех, кому я жизнью обязана. Но если вдруг что-то не так, то прошу принять мои искренние извинения".

Современник Лия Ахеджакова Александр Бастрыкин СКР

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