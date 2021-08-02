Общественный совет при Минкульте проверит репертуары театров на соответствие нацбезопасности

Спектакль "Чудесный грузин" во МХАТе имени Горького в Москве Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В начале сентября Общественный совет при Миинкультуры обсудит репертуарную политику театров в части ее соответствия стратегии национального развития и нацбезопасности, сообщил "Интерфаксу" председатель совета Михаил Лермонтов.

"К нам обратилась группа товарищей о проблемах с репертуарной политикой театров, и мы решили, что эту тему надо поставить на общественное обсуждение, провести общественный совет по вопросу репертуаров театров в части соответствия их недавно утвержденной президентом стратегии национальной безопасности", - сказал он.

Точные сроки обсуждения еще не определены. По словам Лермонтова, оно пройдет с участием представителей театров, общественности, Минкультуры.

"У нас есть предметный вопрос - соответствие государственной политике того, что делают наши деятели культуры, причем на деньги государства", - подчеркнул Лермонтов.

Среди тех, кто обратился в совет, - писатель и общественный деятель Святослав Рыбас. В конце июля он опубликовал статью в "Литературной газете" о том, что в российских театрах постановки не соответствуют национальной идее, которая отражена в Стратегии национальной безопасности, утвержденной президентским указом от 2 июля 2021 года.

Рыбас напомнил о скандале 2015 года, когда экс-директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Бориса Мездрича и режиссера-постановщика оперы "Тангейзер" Тимофея Кулябина обвинили в оскорблении чувств верующих и эпизод с учебниками истории, где "свобода трактовок в духе вездесущего Сороса закончилась лишь после того, как в одном из них появились выпады в адрес российского президента".

По оценке писателя, постановка Грэма Вика оперы Прокофьева "Война и мир" в Мариинке искажает персонажей Толстого и представляет Наташу Ростову проституткой. Он отметил искажение сюжета в "Анне Карениной" Джона Ноймайера в Большом театре, где Каренин стал кандидатом в президенты, а "от Толстого и пылинки не осталось". Мушкетеры в постановке Константина Богомолова в МХТ имени Чехова, по его словам "обитают в современной России" и "просто купаются во всепобеждающей пошлости". На этом фоне скандал с участием Ольги Бузовой в постановке "Чудесный грузин" в МХАТе имени Горького Рыбас сравнивает с отвлекающим маневром.

Он призвал защитить русскую классику и национальную идею "решительно и бесповоротно, как сделали в отношении истории Победы".