Глава ЮНЕСКО призвала защитить культурное наследие в Афганистане

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В ЮНЕСКО призвали защитить культурное наследие и работников культуры в Афганистане после захвата власти над страной движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), говорится в заявлении генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, распространенном в четверг.

В частности, Азуле "призвала к сохранению культурного наследия Афганистана в его разнообразии при полном соблюдении норм международного права, а также к принятию всех необходимых мер предосторожности чтобы пощадить и защитить культурное наследие от ущерба и разграбления", отмечается в заявлении, размещенном на сайте организации. В ЮНЕСКО сообщили, что пристально следят за ситуацией в стране и готовы приложить все возможные усилия для защиты бесценного культурного наследия Афганистана. Организация подчеркнула важность обеспечения безопасной рабочей среды для художников и специалистов в области культурного наследия в стране.

В организации отметили особую историческую и культурную ценность таких мест, как исторические районы города Герат, Джамский Минарет и постройки в Бамианской долине, являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а также музеи (в том числе Национальный музей в Кабуле).

Обеспокоенность организации связана с уничтожением талибами Бамианских статуй Будды в 2001 году. Тогда лидер организации мулла Мохаммед Омар заявил, что статуи являются языческими идолами и подлежат уничтожению. В 2003 году многие исторические постройки, находящиеся в Бамианской долине, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.