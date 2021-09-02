Еврейский музей Москвы осенью 2022 года проведет выставку Рембрандта

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Московский Еврейский музей и центр толерантности осенью 2022 года проведет выставку работ Рембрандта, которая покажет место еврейской традиции и культуры в жизни и творчестве художника.

Об этом на пресс-конференции по итогам девяти лет работы музея сообщили его руководители - исполнительный директор Кристина Краснянская, главный куратор Лия Чечик и директор Центра толерантности Анна Макарчук.

Для этой экспозиции соберут работы из собраний Государственного Эрмитажа, Национальной галереи в Лондоне, Музея Стеделик в Амстердаме, Национального музея в Кракове, Музея Израиля и многих других музеев и частных коллекций.

В создании экспозиции примет участие Еврейский исторический музей в Амстердаме, куратором выставки станет один из самых крупных специалистов по творчеству Рембрандта — Гарри Шварц. Попечительский совет возглавил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Летом 2022 года в музее пройдет ретроспектива авангардиста Ивана Клюна, дополненная работами Казимира Малевича и Ивана Кудряшова.

Еще одна экспозиция будет посвящена творчеству всемирно известных дизайнеров-выпускников Академии Бецалель, специально для нее работы подготовят Рон Арад, Арик Леви, Рон Гилад, творческий тандем Роу и Эджес и другие.

Гендиректор музея Александр Борода подтвердил планы открыть новое пространство в результате реконструкции в восточном крыле Бахметьевского гаража. Тм откроются новые выставочные площади с климатическим оборудованием, лекторий, Детский центр, а также полноценное отделение библиотеки Шнеерсона. Это пространство откроется в феврале 2022 года, и его первой выставкой станет экспозиция "Каббала. Тайны мироздания" об истории этого учения.

За девять лет работы Еврейский музей и центр толерантности провел 64 выставки. 5 сентября будет последним днем работы экспозиции "Маленькое искусство", в которую вошли больше 130 работ Исаака Левитана, Василия Поленова, Валентина Серова, Ильи Репина, Михаила Врубеля, Константина Сомова, Казимира Малевича и других.