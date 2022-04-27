Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

В Третьяковке 28 апреля откроется выставка Генриха Семирадского

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Новой Третьяковке на Крымском валу 28 апреля откроется для посетителей выставка "Генрих Семирадский. По примеру богов" и будет работать до 3 июля, сообщила журналистам гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

"Экспозиция представляет не только творчество художника, но и творчество большой группы мастеров-представителей позднего русского академизма", - сообщила Трегулова.

Она назвала выставку открытием "важной, при этом малоизвестной страницы отечественного искусства, которое в этот момент было вписано в мировой европейский узел".

"Эта выставка поднимает очень важный вопрос - что для художника является более важным - эстетика, стремление выразить свое представление о прекрасном, а для Семирадского мотивацией стало обращение к жизни Древнего Рима м Древней Греции, хотя он известен и как автор достаточно большого количества полотен на религиозные сюжеты", - добавила она.

Всего на выставке будет представлено около 100 экспонатов, включая живопись, графику, скульптуру, фотографии, произведения декоративно-прикладного искусства из собрания 14 музейных коллекций, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Национальный художественный музей Белоруссии, Национальная галерея Армении, а также четыре частных собрания. Сотрудники музея готовили выставку последние десять лет, отметила Трегулова.

Проект является своеобразным продолжением выставки "Пленники красоты", проходившей в Третьяковской галерее в 2004-2005 годах. Экспозиция представляет ретроспективу произведений Семирадского, выстроенную по тематическому принципу, в сопровождении и сопоставлении с произведениями современников - живописцев его круга. Центральное место на выставке занимают произведения, связанные с Древней Грецией. В экспозицию вошли фрагменты античной скульптуры, а также античные вазы из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Генрих Семирадский (1843-1902) - один из крупнейших мастеров европейского академизма, работавший в стиле неогрек.

Третьяковская галерея Москва Генрих Семирадский Зельфира Трегулова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Женщины-художницы впервые за 127 лет доминируют на Венецианской биеннале

Женщины-художницы впервые за 127 лет доминируют на Венецианской биеннале

В Москве вручили премию "Золотая Маска"

В Москве вручили премию "Золотая Маска"

Уволен сотрудник Минкультуры, разрешивший онлайн-прокат "Искушения" Верховена

Романы Быкова, Глуховского и Яхиной вошли в лонг-лист премии "Большая книга"

Романы Быкова, Глуховского и Яхиной вошли в лонг-лист премии "Большая книга"

Первые экспонаты коллекции Морозовых вернулись из Парижа в Россию

Каннский кинофестиваль включил фильм Серебренникова в основной конкурс

Райкин подтвердил, что его увольняют из Высшей школы сценического искусства

Райкин подтвердил, что его увольняют из Высшей школы сценического искусства

В Москве ускорят реставрацию Императорского воспитательного дома

В Москве ускорят реставрацию Императорского воспитательного дома

Швыдкой заявил о возможном возвращении коллекции Морозовых к майским праздникам

Швыдкой заявил о возможном возвращении коллекции Морозовых к майским праздникам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });