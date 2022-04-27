В Третьяковке 28 апреля откроется выставка Генриха Семирадского

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Новой Третьяковке на Крымском валу 28 апреля откроется для посетителей выставка "Генрих Семирадский. По примеру богов" и будет работать до 3 июля, сообщила журналистам гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

"Экспозиция представляет не только творчество художника, но и творчество большой группы мастеров-представителей позднего русского академизма", - сообщила Трегулова.

Она назвала выставку открытием "важной, при этом малоизвестной страницы отечественного искусства, которое в этот момент было вписано в мировой европейский узел".

"Эта выставка поднимает очень важный вопрос - что для художника является более важным - эстетика, стремление выразить свое представление о прекрасном, а для Семирадского мотивацией стало обращение к жизни Древнего Рима м Древней Греции, хотя он известен и как автор достаточно большого количества полотен на религиозные сюжеты", - добавила она.

Всего на выставке будет представлено около 100 экспонатов, включая живопись, графику, скульптуру, фотографии, произведения декоративно-прикладного искусства из собрания 14 музейных коллекций, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Национальный художественный музей Белоруссии, Национальная галерея Армении, а также четыре частных собрания. Сотрудники музея готовили выставку последние десять лет, отметила Трегулова.

Проект является своеобразным продолжением выставки "Пленники красоты", проходившей в Третьяковской галерее в 2004-2005 годах. Экспозиция представляет ретроспективу произведений Семирадского, выстроенную по тематическому принципу, в сопровождении и сопоставлении с произведениями современников - живописцев его круга. Центральное место на выставке занимают произведения, связанные с Древней Грецией. В экспозицию вошли фрагменты античной скульптуры, а также античные вазы из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Генрих Семирадский (1843-1902) - один из крупнейших мастеров европейского академизма, работавший в стиле неогрек.