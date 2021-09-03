Театральный фестиваль открылся на родине Льва Толстого в Ясной Поляне

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На территории музея-усадьбы писателя Льва Толстого в Ясной Поляне (Тульская область) в пятницу открылся пятый Международный театральный фестиваль, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Как всегда мы увидим актуальные постановки по произведениям Льва Толстого и его современников", - сказала на церемонии открытия директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

Фестиваль продлится по 5 сентября. Театральные коллективы покажут свои постановки в музее-усадьбе "Ясная Поляна", в Тульском академическом театре драмы и на площадке творческого кластера "Октава". В фестивале примут участие театры из 10 российских регионов, будет показано более 15 постановок. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью и пройдут в других городах России - в Москве и Уфе.

Первоначально фестиваль "Толстой" запланировали провести в июне, но из-за сложной эпидемиологической обстановки он был перенесен на осень. В 2020 году он был отменен из-за пандемии.