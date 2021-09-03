Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Театральный фестиваль открылся на родине Льва Толстого в Ясной Поляне

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На территории музея-усадьбы писателя Льва Толстого в Ясной Поляне (Тульская область) в пятницу открылся пятый Международный театральный фестиваль, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Как всегда мы увидим актуальные постановки по произведениям Льва Толстого и его современников", - сказала на церемонии открытия директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

Фестиваль продлится по 5 сентября. Театральные коллективы покажут свои постановки в музее-усадьбе "Ясная Поляна", в Тульском академическом театре драмы и на площадке творческого кластера "Октава". В фестивале примут участие театры из 10 российских регионов, будет показано более 15 постановок. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью и пройдут в других городах России - в Москве и Уфе.

Первоначально фестиваль "Толстой" запланировали провести в июне, но из-за сложной эпидемиологической обстановки он был перенесен на осень. В 2020 году он был отменен из-за пандемии.

Ясная Поляна Тульская область

Новости
Умершие знаменитости

Скончался греческий композитор Микис Теодоракис

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

В отношении продюсера солиста Rammstein завели административное дело

Солисту Rammstein выписали предписание по поводу антиковидных мер

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" находится в коме

Анимационная отрасль в России просит снизить для нее налоги

Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом

Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');