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Театр наций введет вход по QR-кодам на два спектакля в октябре

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Театр наций введет вход для зрителей по QR-кодам на спектакли с полной заполняемостью зала - первыми спектаклями в формате COVID-free станут "Горбачев" и "Иванов", сообщается в воскресенье в инстаграме театра.

"Друзья, мы приняли решение о продаже 100% мест зала. Первыми спектаклями с полной рассадкой станут "Горбачев" (25 и 26 октября) и "Иванов" (16 октября). Если вы приобретете билет на эти даты, при входе в театр вам нужно будет иметь при себе паспорт и QR-код", - говорится в сообщении.

В театре отметили, что продажи билетов на указанные спектакли начнутся в понедельник, 6 сентября.

В настоящее время учреждения культуры в Москве могут работать в двух форматах - принимать до 50% зрителей, но не более 500 человек, или ввести формат COVID-free. Второй вариант предполагает проверку QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или уже перенесенную инфекцию у посетителей. В этом случае в театрах и концертных залах допускается нахождение зрителей без масок.

Москва Коронавирус Театр наций

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