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Большой театр планирует позже ввести вход по QR-кодам

Большой театр планирует позже ввести вход по QR-кодам
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр после увеличении в России числа вакцинированных может перейти на систему QR-кодов при посещении спектаклей, но пока это для театра невыгодно, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

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"Мы готовы какое-то время ещё подождать, как только процент вакцинации поднимется, мы, конечно, перейдём на это (систему QR-кодов). Мы обязательно будем это делать, но чуть-чуть попозже, когда процент будет выше. Нам важнее сейчас, чтобы была стабильная ситуация с 50% (заполняемости зала - ИФ), чтобы мы могли продать билеты", - сказал Урин журналистам.

Он отметил, что пока театру невыгодно вводить систему QR-кодов на спектакли, так как процент вакцинированных сейчас недостаточный для проведения спектаклей в формате COVID-free, и театр не сможет реализовывать достаточное количество билетов.

По словам Урина, решение о том, чтобы отложить введение QR-кодов? также связано с возможностью допустить на спектакли всех желающих зрителей, включая не привитых и не переболевших.

Ранее ряд столичных театров и музеев заявил о введении системы QR-кодов для посетителей. В свою очередь в департаменте культуры Москвы заявляли, что обязательной для столичных учреждений культуры эта система не будет.

Большой театр

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