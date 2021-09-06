Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет, сообщают местные СМИ. После перенесенного в 2001 году инсульта у него были проблемы со здоровьем.

Артист начал сниматься в кино в 1950-е. Известность ему принесло участие в фильме Жан-Люка Годара 1960 года "На последнем дыхании".

Одной из самых запоминающихся картин с участием Бельмондо стала картина 1981 года "Профессионал".

После инсульта в 2001 году Бельмондо на время прекратил работу в театре и кино. В 2008 году актер вернулся на большой экран в фильме режиссёра Франсиса Юстера "Человек и его собака". В начале 2015 года Бельмондо объявил о завершении карьеры актера.

Всего актер сыграл более чем в 80 картинах. Работал с кинорежиссерами Жан-Люком Годаром, Луи Малем, Франсуа Трюффо, Аленом Рене, Клодом Соте и другими. Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актёров Франции до середины 1980-х годов.

Был удостоен премии "Сезар", а также почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.