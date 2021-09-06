Власти Франции и культурные деятели почтили память ушедшего из жизни Бельмондо

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вся Франция, как представители властей, так и деятели культуры, скорбит о смерти великого французского актера Жан-Поля Бельмондо.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон назвал Бельмондо национальным достоянием Франции, отметив, что он навсегда останется блестящим актером.

"Он навсегда останется блестящим. Жан-Поль Бельмондо - это наше национальное достояние. Он сочетал в себе щегольство, умение смеяться, доказывать свою правоту. Он был хорошо сложен, мог отлично сыграть как настоящего героя, так и более "обычного" человека. Он не боялся риска (самостоятельно выполняя на съёмках каскадерские трюки - ИФ) и волшебно обращался со словами", - написал Макрон в твиттере.

"В нем мы все обрели себя", - добавил французский президент.

Мэр Парижа Анн Идальго также почтила память актера.

"Ушел из жизни великий человек. Ведущий актер французской новой волны, популярный герой фильмов Жерара Ури и Жоржа Лотнера, великий Сирано (герой пьесы "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана). Жан-Поль был всеми ими одновременно", - написала Идальго в твиттере.

"Спасибо за эти сказочные воспоминания, которые сохранят многие поколения", - добавила она.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в своем твиттере опубликовал фотографию молодого Бельмондо и сопроводил ее подписью "Великолепный".

Французский актер Ален Делон, который снимался в нескольких фильмах вместе с Бельмондо, заявил в эфире радио Europe 1, что "разбит" новостью о смерти напарника и друга.

"Я теряю друга. (...) Он - коллега, мы знали друг друга 60 лет, работали вместе и были так близки. Я подавлен", - сказал Делон.

Актер Жан Дюжарден опубликовал совместную фотографию с Бельмондо в Instagram.

"Я буду скучать по тебе. Мы будем очень скучать. Спасибо, Жан-Поль", - написал Дюжарден в подписи к фотографии.

Память актера почтила актриса и певица Ариэль Домбаль. По ее словам, для Франции Бельмондо - это щедрость, доброта и талант.

"Он родился со смехом, и, я надеюсь, что и умер он со смехом, потому что его смех был неотразим", - сказала Домбаль.

Актер Антонио Бандерас назвал день кончины Бельмондо "печальным днем для культуры".

"Нас покинул великий актер и икона французского и европейского кино. Покойся с миром, Жан-Поль", - написал Бандерас в твиттере.

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо также опубликовал пост в твиттер-аккаунте фестиваля в память о Бельмондо. Фремо, в частности упомянул фестиваль 2011 года, когда фотографы сказали, что как только появится Бельмондо, они поставят свои фотоаппараты на ступеньки и будут аплодировать актеру.

"Его щедрость как человека и актера стала одним из величайших явлений в истории кино. Спасибо, Жан-Поль. Прощай, Великолепный", - добавил Фремо.

Сожаление в связи с кончиной Бельмондо выразил и французский музыкант Владимир Косма.

"Помимо того, что он был невероятным актером, он был очень дружелюбным человеком", - заявил Косма в эфире BFM TV. По его словам, Бельмондо - один из таких актеров, которые вдохновляют композиторов.

Французский писатель Филипп Лабро в свою очередь заявил, что в Бельмондо было что-то еще, помимо того, что он не был похож на других. По словам Лабро, актер никогда не играл неправильно.

"У него был дар. (...) Он был великим актером", - сказал Лабро в эфире BFM TV, подчеркнув, что Бельмондо был человеком "великой простоты" и "с огромным сердцем".

Близкий друг Бельмондо актер Кристиан Бринкур в свою очередь сказал, что все хотели бы иметь такого лучшего друга. Он отметил доброту Бельмондо, его умение выслушать и радовать окружающих. Память ушедшего из жизни Бельмондо почтили также бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо скончался в понедельник в возрасте 88 лет в Париже. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на адвоката актера. СМИ отмечают, что с момента, когда у актера произошел инсульт в 2001 году, у него были проблемы со здоровьем. Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году. Он был звездой французского кино в период 1960-1980-х гг., он сыграл более чем в 80 кинокартинах. Во Франции актера ласково называют "Бебель". После инсульта в 2001 году Бельмондо на время прекратил работу в театре и кино. В 2008 году актер вернулся на большой экран в фильме режиссёра Франсиса Юстера "Человек и его собака". В начале 2015 года Бельмондо объявил о завершении карьеры актера.