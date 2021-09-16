Под Калининградом археологи нашли уникальный набор фишек для Ludus latrunculorum

Фишки и другие артефакты обнаружены в некрополе, на который наткнулись дорожные рабочие

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Калининградской области при строительстве дороги нашли некрополь III-VII веков новой эры с захороненными артефактами, самым удивительным из которых оказался беспрецедентно большой набор стеклянных фишек для игры Ludus latrunculorum. О находке сообщило Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".

Игра шашечного типа лудус латрункулорум была популярна в I-IV веках новой эры на территории Римской империи, а также у варваров - на территории современных Германии, Польши и Скандинавских стран. "Есть ее многочисленные упоминания у древнеримских авторов, но правила игры не известны", - рассказал через пресс-службу управления руководитель археологических работ, сотрудник Института археологии РАН Константин Скворцов.

"Находка уникальная - почти сто фишек из римского стекла, идеально сохранившихся в мешочке, принадлежали одному человеку. В такой внушительной комплектации их обычно не обнаруживают - максимум 10-30 штук. А для Калининградской области этот случай вообще первый за 170 лет", - сказал эксперт.

Также в ходе раскопок были найдены бронзовые и серебряные фибулы и подвески к рукоятям кинжалов, янтарные бусины, многочисленные предметы вооружения, римские монеты, керамические сосуды и многое другое.

Археологов на место вызвали дорожные рабочие. Раскопки начались в августе и продлятся не менее полугода. Ученым предстоит обследовать больше 8000 квадратных метров. Все найденные предметы будут переданы в государственные музеи.