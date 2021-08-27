В архиве РАН случайно нашли берестяную грамоту, утерянную 69 лет назад

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В сейфе архива Российской академии наук в Москве случайно обнаружили древнюю берестяную грамоту, найденную археологами на раскопках в Великом Новгороде в 1952 году и в тот же год пропавшую.

Об этом рассказал на археологической конференции в Великом Новгороде замдиректора Института археологии РАН, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков.

По его словам, произошло двойное чудо - не только нашлась грамота, потерянная 69 лет назад, но и ее текст, написанный чернилами, сохранился до наших дней.

Согласно информации Гайдукова, грамота с номером 13 была обнаружена в 1952 году на Неревском раскопе на Софийской стороне Великого Новгорода, исследованиями на котором руководил знаменитый советский археолог Артемий Арциховский.

Грамота была написана чернилами на внешней стороне березовой коры, что до сих пор является большой редкостью.

Для изучения текста ученые передали грамоту советским криминалистам, после чего она исчезла почти на семь десятилетий.

Раритет обнаружили сотрудники архива Академии наук в текущем году, вскрыв при переезде один из старых сейфов. На счастье ученых, береста была завернута в плотную черную бумагу, благодаря чему ее чернильный текст сохранился.

"После изучения грамоту передадут на хранение в Новгородский госмузей-заповедник", - добавил Гайдуков.