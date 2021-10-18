Драгоценности дома Романовых выставят на Sotheby's

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Драгоценности дома Романовых, тайно вывезенные из России накануне революции, станут топ-лотом ювелирных торгов Sotheby's 10 ноября в Женеве, сообщили в пресс-службе аукционного дома в понедельник.

Это гарнитур из серег и броши с сапфирами и бриллиантами, изготовленных примерно в 1900 году и предварительно оцененных в $300 тысяч - $500 тысяч (280 000 - 480 000 швейцарских франков).

Драгоценности принадлежали великой княгине Марии Павловне, тетке Николая II. По ее просьбе их из Петербурга вывез в Лондон в 1917 году ее друг, британский антиквар Альберт Генри Стопфорд. Затем их унаследовала дочь великой княгини Елена, принцесса греческая и датская. В семье они оставались до ноября 2009 года, когда на торгах Sotheby's в Женеве их купили представители другого европейского княжеского рода.