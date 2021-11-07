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На торгах в Женеве выставят кроссовки Коби Брайанта и браслеты Марии-Антуанетты

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Осенний сезон торгов стартует в Женеве на следующей неделе. Associated Press сообщает, что аукционный дом Sotheby's выставит кроссовки легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

Кроссовки Nike Air синего, белого и золотого цвета, как ожидается, принесут до $38 тысяч. Именно в них Брайант, который погиб в январе 2020 года в крушении вертолета, вместе со своим клубом "Лейкерс" одержал победу над "Лос-Анджелес Клипперс" в марте 2004 года.

Также на аукционе Sotheby"s будут выставлены брошь и клипсы, принадлежавшие великой княжне Марии Павловне, внучке Александра II по отцовской линии и праправнучке Николая I. Их вывезли из России во время революции 1917 года. В центре броши сапфир в 26,8 карат, окруженный бриллиантами. За брошь и серьги рассчитывают выручить до $525 тыс.

В свою очередь аукционный дом Christie's представит бриллиантовые браслеты XVIII века, которые принадлежали королеве Франции Марии-Антуанетты. Это одни из немногих украшений жены короля Людовика XVI, которые еще можно приобрести.

Аукционный дом сообщает, что Мария-Антуанетта лично убирала бриллианты в сверток, надеясь вывезти их за пределы охваченной революцией Франции. По данным Christie's, украшения в итоге оказались у дочери королевы Марии Терезы Французской. В итоге браслеты по линии оставшихся в живых родственников французских монархов дошли до наших дней.

По предварительным оценкам, бриллиантовые браслеты могут уйти с молотка за сумму вплоть до $4,38 млн. Каждый весит 97 г, выполнены из серебра и золота, инкрустированы бриллиантами старой огранки.

Женева Christies Sothebys

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