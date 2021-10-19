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Гендиректор Большого театра Владимир Урин перенес операцию на сердце

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность, ему сделали операцию, сообщили "Интерфаксу" в театре.

Он продолжает лечение в больнице.

Урину 74 года. Он руководит Большим театром с 9 июля 2013 года. Он заслуженный деятель искусств России, советский и российский театровед, режиссер, педагог.

Большой театр Владимир Урин Москва

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