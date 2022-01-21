Полномочия Урина на посту гендиректора Большого театра продлили

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Полномочия гендиректора Государственного академического Большого театра Владимира Урина продлены еще на пять лет, до 2027 года, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым продлил полномочия Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра еще на пять лет", - говорится в сообщении.

Урин возглавил Большой театр в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. В 2017 году его контракт решением правительства РФ был продлен еще на пять лет. До назначения в Большой театр Урин с 1995 года возглавлял Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко.

Среди профессиональных наград Урина - Премия Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", Международная премия имени Станиславского "За вклад в развитие российского театрального дела", приз "Душа танца", учрежденный журналом "Балет" совместно с министерством культуры России.

В конце ноября в СМИ появилась информация о том, что Урин может покинуть пост гендиректора театра. В театре тогда сообщили "Интерфаксу", что Урин примет решение о продолжении своей работы по истечении пятилетнего контракта в 2022 году, когда к нему поступит соответствующее предложение, а пока он продолжает заниматься планами театра на ближайшие годы.