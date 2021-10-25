Фильм "Разжимая кулаки" Коваленко выдвинут от России на "Оскар"

Режиссер Кира Коваленко Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут от России на премию американской киноакадемии "Оскар". Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

"Выбран фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", - сказал Чухрай, отвечая на вопрос агентства о том, какой фильм будет представлять Россию на "Оскаре".

Сюжет картины "Разжимая кулаки" разворачивается в городке Мизур в Северной Осетии, куда отец перевез свою семью после трагических событий. Двух сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между заботой и гиперопекой. Старший сын уже сбежал от опеки в ближайший крупный город на заработки. Младший еще не вполне осознал, чего хочет от жизни, а дочь активно строит планы побега.

Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается для героини сложнее, чем казалось. Ранее картина стала обладателем главной награды секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.