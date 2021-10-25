Что произошло за день: понедельник, 25 октября

Взрыв в доме в Набережных Челнах, очередной антирекорд по числу заболевших COVID в России и газ для Молдавии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19. Заразились еще 37 930 человек, из них в Москве - 7 778. Умерли за сутки 1 069 пациентов. Уровень заболеваемости в стране пока не достиг пика, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов. Между тем в Москве и Подмосковье выявили троих заболевших с мутацией "дельта"-штамма AY.4.2.

- В пятиэтажке в Набережных Челнах взорвался газ. Обрушились перекрытия на четвертом и пятом этажах. Никто не погиб. По данным источника, взрыв мог произойти из-за нелегальной врезки в газовую трубу после прекращения подачи газа за неуплату. Возбуждено уголовное дело.

- Парламент Татарстана выступил против ликвидации должности президента республики. Депутаты Госсовета сочли, что отдельные положения законопроекта о введении единого наименования глав региона и фиксированного срока их полномочий противоречат основам конституционного строя РФ.

- Минобороны РФ вызвало военного атташе Германии. Ранее глава министерства обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости военного сдерживания России в Балтийском и Черноморском регионах.

- Молдавия объявила тендеры на закупку газа с поставкой с Украины и из Румынии. В стране объявлено чрезвычайное положение в связи с энергетическим кризисом, поскольку контракт на поставку газа с "Газпромом" истек 1 октября и был продлен только на месяц.

- Генерал армии Судана ввел в стране режим чрезвычайного положения. Правительство и суверенный совет распущены. Премьер-министра Абдаллу Хамдока и его жену, ранее задержанных суданскими военными в числе других чиновников, в понедельник арестовали. Для разгона протестующих после переворота применялось оружие, двоих застрелили.

- Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут от России на "Оскар". Картина Киры Коваленко рассказывает о жизни отца и троих его детей, которые страдают от гиперопеки.