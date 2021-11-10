Фильм о группах смерти перемонтируют после рекомендаций силовиков и психологов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Намеченная на 18 ноября российская премьера остросюжетного проекта "#хочувигру", созданного по мотивам историй о так называемых "группах смерти", отложена после жалоб общественников для перемонтажа, сообщил генеральный директор "МТС Медиа" (онлайн-кинотетар KION) Игорь Мишин.

Он рассказал, что ранее прошла демонстрация фильма для 30-40 человек. Среди зрителей были представители министерства культуры, министерства образования, министерства юстиции, Следственного комитета, администрации президента и ФСБ, а также психологи, которые занимаются детской психологией и психологией отклонений и девиаций.

Выступая на круглом столе в Общественной палате РФ, посвящённом законодательному регулированию онлайн-кинотеатров, Мишин отметил, что это было "профессиональное мероприятие, где собираются профессионалы из разных сфер, которые могут быть обеспокоены существованием вредного контента".

"Мы получили рекомендации на конкретный перемонтаж отдельных сцен, на перемонтаж финала. О том, как и что нужно поправить в этом фильме для того, чтобы финально фильм состоялся. И с учетом этих рекомендаций сейчас этот фильм переделывается как раз для того, чтобы выпуск этого фильма сослужил доброе дело",- сказал он.

Как сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, организация после появления трейлера фильма обратилась в Генпрокуратуру и другие надзорные органы, чтобы ведомства провели проверку на предмет наличия в проекте пропаганды суицида. Кроме того, были направлены жалобы и от других общественных организаций. Мишин признал, что в компании знают о таких обращениях, отметив, что судить по трейлеру о фильме затруднительно.

По его словам, "многие родители, которые не понимают, как происходит коммуникация детей с этими группами, они, посмотрев этот фильм, реально поймут, что и как надо контролировать в поведении своего ребенка".

Мишин пояснил, что на проекте стоит маркировка 16+, так как фильме как таковых нет сцен жестокости и насилия. "Там есть контекст, что общение в подобных группах чревато суицидом. Это надо рассказывать и родителям, и тем, кого втягивают в эти группы. Вопрос вот этой тонкой грани для того, чтобы это не спровоцировало как раз то, что всех, действительно, беспокоит - подростковый суицид - это достигается путем консультаций с соответствующими специалистами",- сказал гендиректор KION.

