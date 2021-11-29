В России подписана хартия по формированию цифровой этики у детей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Девять российских IT-компаний и медиахолдингов присоединились к хартии "Цифровая этика детства". Изложенные в хартии ценности и правила поведения позволят создать цифровую среду безопасную и благоприятную для развития и творческой самореализации детей, считают ее разработчики.

В числе этих принципов - соблюдение интересов и прав ребенка как личности, обеспечение безопасности детей в цифровой среде, сохранение конфиденциальности детей, воспитание ответственности и морально-нравственного поведения детей в онлайне.

Документ подготовили девять компаний, которые 1 сентября создали Альянс по защите детей в цифровой среде. Это "ВымпелКом", "Газпром Медиа Холдинг", "Лаборатория Касперского", "МегаФон", МТС, VK, "Национальная Медиа Группа", "Ростелеком" и "Яндекс".

Как отметил на церемонии подписания хартии первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, "государство не должно идти вперед с ограничениями по защите детей в цифровой среде, важна совместная работа с IT-компаниями и родителями".

"Пространство интернета - это пространство развития, возможностей, и ни в коем случае нельзя потерять его, в том числе как раз для самих детей. Поэтому здесь такая совместная работа и совместная ответственность, и компаний, которые работают в этой сфере, и педагогического сообщества, и родителей, и государства, это работает только вместе и никак по-другому", - сказал он.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, вице-президент по корпоративным отношениям ООО "Яндекс" Антон Шингарев отметил, что хартия - это "сбор правил и принципов, которые мы считаем важными и нужными для защиты детей в цифровой среде". По его словам, это документ "мягкого права".

Соглашение о создании Альянса по защите детей в цифровой среде было подписано 1 сентября 2021 года ради создания дружелюбной, комфортной и безопасной для детей цифровой среды. Члены альянса обязуются повышать цифровую грамотность детей, родителей и педагогов, формировать и продвигать позитивный и образовательный контент, разрабатывать новые подходы для защиты детей в интернете, создавать необходимые информационно-технологические решения для защиты данных, проактивно выявлять и удалять контент, который может причинить вред здоровью и развитию детей.