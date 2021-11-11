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Ди Ди Бриджуотер и Ли Ритенаур примут участие в онлайн фестивале Jazz Across Borders

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - 13 и 14 ноября Международный форум-фестиваль Jazz Across Borders в пятый раз соберет ведущих российских и зарубежных специалистов джазовой индустрии. В этом году событие пройдёт в онлайн-формате.

"В ноябре 2021 года мы в пятый раз будем проводить наш Форум-фест Jazz Across Borders, который прочно утвердил свой статус уникальной площадки, объединяющей единомышленников из разных городов и стран, и способной организовать межкультурный диалог на высшем уровне. Говоря о цифрах: в 2017, 2018 и 2019 наше событие в Петербурге в рамках Культурного форума посетило более 5000 человек из 50 стран, заявки на шоукейсы JAB подали более 300 коллективов из 20 стран. В 2020 году мы провели JAB в онлайн-формате, и тот факт, что 14 часов нашей онлайн-трансляции посмотрело более 10 000 человек из 70 стран мира говорит о том, что интерес к JAB растет с каждым годом", - отметил основатель и художественный руководитель JAB, народный артист России Игорь Бутман.

На этот раз специальными гостями Форум-феста станут джазовая вокалистка, обладательница трёх премий "Грэмми" и премии "Тони" Ди Ди Бриджуотер (США), один из самых известных джазовых гитаристов мира, обладатель премии "Грэмми" Ли Ритенаур (США).

Jazz Across Borders

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