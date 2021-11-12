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Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщил телеканал "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

Причиной смерти, как заявили в эфире телеканала, стала острая сердечная недостаточность.

Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев" "Литературной газеты" и во многих газетах и журналах. Коклюшкин сам читал свои монологи, выступая как автор-исполнитель, также его монологи и рассказы исполняли многие артисты: Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко и другие. Был автором серии монологов, пьес и программ.

Хроника 05 января 2019 года – 12 ноября 2021 годаУмершие знаменитости
Виктор Коклюшкин

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