Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщил телеканал "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

Причиной смерти, как заявили в эфире телеканала, стала острая сердечная недостаточность.

Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев" "Литературной газеты" и во многих газетах и журналах. Коклюшкин сам читал свои монологи, выступая как автор-исполнитель, также его монологи и рассказы исполняли многие артисты: Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко и другие. Был автором серии монологов, пьес и программ.