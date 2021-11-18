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Умер актер Игорь Савочкин

Умер актер Игорь Савочкин
Актер Игорь Савочкин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин скончался на 59-м году жизни 17 ноября, сообщила писательница, режиссер Алеся Казанцева.

"Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе" (кинокомпания), занимался пост-продакшеном, люди не из нашей сферы знают его как известного актера", - написала Казанцева на своей странице в фейсбуке.

Савочкин родился 14 мая 1963 года в Саратовской области. Работал в театре "На досках" Сергея Кургиняна и в "Teaтpe нa Покpoвкe" Cepгея Apцыбашевa. Работал диктором радиостанции "Ностальжи". С 2000 по 2010 год работал в компании Тимура Бекмамбетова "Базелевс".

С ноября 2014 по сентябрь 2015 года вел передачу "Теория заговора" на Первом канале. Снялся более чем в 70 фильмах, среди которых "Ночной дозор", "Адмирал", "Черная молния", "Левиафан", "Легенда о Коловрате", "Анна", "Капитан Волконогов бежал".

Игорь Савочкин

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