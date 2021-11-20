Умер Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в ГИТИСе, где преподавал артист.

Собеседник агентства уточнил, что актер умер в больнице, где проходил лечение.

О госпитализации 67-летнего Гаркалина с коронавирусом сообщалось в начале октября. Он находился в больнице в Коммунарке.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Был актером Московского академического театра сатиры. Позже стал постоянным актёром труппы Московского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Среди его наиболее известных киноработ: Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год); братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год); Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год); Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год) и других. Актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

С 2002 года Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИС.