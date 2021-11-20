Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Умер Валерий Гаркалин

Умер Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в ГИТИСе, где преподавал артист.

Собеседник агентства уточнил, что актер умер в больнице, где проходил лечение.

О госпитализации 67-летнего Гаркалина с коронавирусом сообщалось в начале октября. Он находился в больнице в Коммунарке.

В РоссииЗаболевшего COVID-19 актера Гаркалина подключили к аппарату ИВЛЧитать подробнее

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Был актером Московского академического театра сатиры. Позже стал постоянным актёром труппы Московского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Среди его наиболее известных киноработ: Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год); братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год); Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год); Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год) и других. Актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

С 2002 года Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИС.

Хроника 05 января 2019 года – 20 ноября 2021 годаУмершие знаменитости
Валерий Гаркалин ГИТИС

Новости по теме

Новости

Умер актер Игорь Савочкин

Умер актер Игорь Савочкин

На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Раст"

На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Раст"

Рэпер Янг Дольф погиб в перестрелке в штате Теннесси

Рэпер Янг Дольф погиб в перестрелке в штате Теннесси

Продюсер Марк Рудинштейн попал в больницу после сердечного приступа

На Тарантино подали в суд из-за его планов продать сцены из "Криминального чтива"

На Тарантино подали в суд из-за его планов продать сцены из "Криминального чтива"

ОАК выделит 20 млн рублей на постановку "Мастер и Маргарита" в Театре Наций

Суд в США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс

Суд в США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс
Умершие знаменитости

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

На Алека Болдуина подали в суд после убийства оператора на съемках фильма

Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира

Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });