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Прощание с Гаркалиным пройдет в учебном театре ГИТИСа 23 ноября

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Прощание с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным, который скончался на 68-м году жизни, пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре Российского института театрального искусства ГИТИС, сообщили "Интерфаксу" в вузе в субботу.

Отмечается, что прощание состоится в 11:00 по адресу: Большой Гнездниковский переулок, дом 10. О месте захоронения артиста будет сообщено позже.

В ГИТИСе выразили соболезнования в связи со его смертью, назвали уход Гаркалина невосполнимой утратой.

"Валерий Гаркалин обладал искрометным чувством юмора и легкостью общения. Яркие художественные образы, созданные им на сцене и на экране, останутся навсегда в памяти зрителей, а крылатыми фразами его героев из фильмов "Катала" и "Ширли Мырли" будут говорить многие поколения", - заявили в вузе.

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Как отметили в ГИТИСе, на кафедре эстрадного искусства Гаркалин преподавал более 20 лет. "К любому делу артист подходил с невероятным оптимизмом. Этому мастер учил и своих студентов. Он был учителем и другом, который умел увидеть и раскрыть талант. Его уход - невосполнимая утрата. В нашей памяти он будет жить всегда", - добавили в институте.

Ранее в субботу сообщалось, что Гаркалин скончался в больнице, в которой он проходил лечение от коронавируса.

О его госпитализации в больницу в Коммунарке сообщалось в начале октября. Артист долгое время находился в реанимации.

Валерий Гаркалин

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