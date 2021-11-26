Владимир Кехман: объединение МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова нужно обсуждать с Дорониной

Генеральный директор МХАТ им. Горького рассказал о планах восстановить "золотой репертуар" и вернуть зрителей в театр

Владимир Кехман Фото из личного архива

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - 27 октября новым генеральным директором Московского академического художественного театра имени М.Горького был назначен Владимир Кехман. Через несколько дней, 1 ноября, театр покинул художественный руководитель Эдуард Бояков, работа которого за три года с момента назначения неоднократно подвергалась критике. О том, каким должен быть новый худрук МХАТ им. Горького, когда начнется подготовка к празднованию 125-летия, возможно ли объединение театра с МХТ им. Чехова и что будет сделано во время ремонта в интервью корреспонденту "Интерфакса" Марии Щеголевой рассказал гендиректор театра Владимир Кехман.

- Владимир Абрамович, помимо МХАТа им. Горького вы являетесь художественным руководителем Михайловского театра. Как планируете совмещать работу в двух таких разных театрах, находящихся в разных городах?

- Санкт-Петербург и Москва – две столицы, которые находятся рядом. Безусловно, сейчас я буду больше времени проводить в Москве, а в пятницу вечером уже буду переезжать в Петербург, суббота и воскресенье - всегда в Петербурге.

- Ваше отсутствие может повлиять на работу Михайловского театра?

- Нет, ни в коем случае. Мы же сейчас с пандемией научились управлять всем дистанционно. У нас в Михайловском театре прекрасный, очень мощный коллектив, музыкальный руководитель, главный дирижер и руководитель балетной труппы – мировая звезда Начо Дуато. У нас нет такой необходимости, что я всегда должен сидеть в Петербурге. Сейчас самое главное для меня, в связи с тем, что я постоянно должен ездить, смотреть все, что новое происходит в мире, а теперь еще добавилась драма, это то, что мне нужно научиться передвигаться по миру.

- Несколько дней назад появилась новость о том, что вы в следующем году можете возглавить Большой театр. Вам поступало такое предложение?

- Конечно нет, оно не может поступить, потому что действует контракт у Владимира Георгиевича Урина (гендиректор Большого театра). И я убежден в том, что он должен спокойно работать и провести 250-летие театра. И отработать свой будущий пятилетний контракт. Мне так кажется, не мне принимать решение. Но невозможно сейчас бросить МХАТ и начать заниматься Большим театром, это просто несерьезно.

- Вы ранее говорили о том, что назначение художественного руководителя театра для вас не является первостепенной задачей. И все же, каким вы видите художественного руководителя театра? Какой должен быть художественный руководитель МХАТа им. Горького?

- У МХАТа им. Горького должен быть художественный руководитель, в первую очередь, - человек, который плоть и кровь от МХАТа. Это главное. Второе – это должен быть выдающийся актер, у которого есть режиссерский опыт. Как я и сказал, в любом случае сегодня это неактуально, потому что у нас достаточно понятная дорога в ближайшие два года. Самое важное сейчас - вернуть "золотой репертуар" МХАТа Горького, дальше вернуть публику, которая всегда ходила на этот репертуар.

Параллельно этому у нас этап создания нового детского репертуара театра, который будет отчасти и на Большой сцене, но, в основном, на Малой сцене, мы ее сейчас приведем в более-менее театральный вид. И дальше мы закроемся с 1 июля на четыре, максимум пять месяцев для того, чтобы сделать сценический комплекс, который не ремонтировался 50 лет. Без этого вообще невозможно никаких дальнейших рассуждений и решений. А потом уже, начиная с октября-ноября будущего года, мы начнем готовиться к 125-летию театра. И это будет главный наш стратегический посыл и для публики, и для города, и для страны. Я на эту тему буду разговаривать с Константином Хабенским (художественным руководителем МХТ им. Чехова), потому что все-таки мы, хоть и были разделены, но, я считаю, что мы один театр. Поэтому, может быть, мы найдем и сделаем какую-то совместную программу для того, чтобы вместе отпраздновать это событие.

- Вопрос об объединении двух МХАТов – Чехова и Горького - может подняться на фоне празднования 125-летия театра?

- Вы знаете, я пока не могу комментировать этот вопрос, потому что слишком рано сейчас это обсуждать. Я думаю, что здесь правильно поступить следующим образом: когда Татьяна Васильевна Доронина вернется и будет уже непосредственно в театре, потому что она осталась единственным человеком, кто был свидетелем этого "развода", вот после этого можно на эту тему подискутировать. Я, конечно, не понимаю, как управлять труппой 200 человек. К тому же за это время в театрах сложился принципиально разный репертуар.

- До юбилея театра, на ближайшие два года, МХАТ им. Горького станет директорским театром?

- Он навсегда стал директорским уже. Дело в том, что ситуация в МХАТе изначально всегда такой и была. Немирович-Данченко всегда являлся человеком, который управлял здесь стратегией и тактикой, а Константин Сергеевич Станиславский творил. Они были партнерами. И я был сначала директором в оперных театрах, затем стал художественным руководителем, и с людьми, с которыми я работал, это всегда было партнерство, партнерство между художественным руководителем и директором. Я не разделяю по большому счету эти две должности, театр - дело коллективное. Владимир Машков сказал мне блистательную фразу: "единство индивидуальностей". Это теперь мой новый принцип взаимоотношения в театре.

- Вы сказали, что одной из задач театра станет возвращение "золотого репертуара". Какие спектакли могут вернуться назад в репертуар? От каких спектаклей принято решение отказаться?

- Сейчас мы заканчиваем формирование "золотой коллекции", которую мы вернем в репертуар. Здесь еще предыдущая команда сделала следующее: сейчас я бы хотел начать рекламировать тот или иной старый спектакль, но за эти три года не было сделано ничего, чтобы эти спектакли рекламировались, продвигались. У нас нет никаких материалов даже. Это очень для меня странно. Рекламировались только "Лес", "Лавр", "Чудесный грузин", "Красный Моцарт". Это какая-то странная вещь, не говоря уже о всех правах, которые наделаны, включая "Синюю птицу". Почему-то, непонятно почему, у Эдуарда Боякова (бывшего художественного руководителя театра) есть процент отчислений от "Синей птицы", я это все не понимаю. Сейчас мы всю эту ситуацию расчищаем. И я думаю, что до конца декабря мы уже для труппы и для публики сделаем заявление, что мы оставляем, что у нас будет. Нужно подождать немножко. Но уже точно будет "Васса Железнова" 25 января, точно будет новая премьера спектакля "Алиса в стране чудес", будет "Гамлет", "Белая гвардия", "Вишневый сад", который переделан немножко, мы вернем его в истинный вариант, "Три сестры", "Пиноккио" и детский репертуар. На Малой сцене мы сделаем пару названий, который тоже всегда здесь шли.

Другое, мы в декабре поставили достаточно много спектаклей, и мы видим, что продажи просто катастрофические. То есть, придется сейчас часть каких-то спектаклей переносить. Потому что публика покинула этот театр, нет здесь публики никакой. Все рассказы о том, что это первый театр в Москве – чушь. Публика сюда не ходит. Вот, что сделали за три года люди, которые здесь руководили. А то, что на отдельные спектакли ходят – это неправильно. Публика должна все время ходить в театр. Невозможно, чтобы, условно, два-три названия были популярны, а все остальное вообще никому не интересно. Это нехорошо. Во всяком случае в наших театрах в Петербурге и Новосибирске всегда было так, что основной репертуар — это основной репертуар.

- Можно сказать, что театр вернется во времена Доронинского МХАТа? Или будет другая концепция развития театра?

- Вы знаете, это странное словосочетание "Доронинский МХАТ", я имею в виду, странное понимание взаимоотношения с публикой. Безусловно, у Татьяны Васильевны была своя публика, и мы хотим ее вернуть. Но дальше, безусловно, мы развиваемся и идем вперед. И именно Доронина мне говорит: ищите новых режиссеров, новых драматургов, новых сценографов. Это такой творческий процесс. Но, в связи с тем, что у нас есть несколько ограничений с точки зрения нашего сценического комплекса и того, что мы должны закрыться, мы будем двигаться осторожно и медленно.

- Вы ранее говорили, что театр находится в плачевном финансовом положении. Как планируется в ближайшей перспективе изменить это? Возможно, планируется привлекать спонсоров? Или же театр получит субсидию от Минкультуры РФ?

- Мы все поменяли, уже не находимся в плачевном состоянии. На внебюджетном счету есть 10 млн рублей. Субсидия в рамках поддержки театров, пострадавших из-за пандемии, которая выделена согласно решению правительства, поступила в театр – это 115 млн рублей. Поэтому, у нас ситуация ровная. Теперь вопрос только в том, что у нас очень много обязательств, которые мы должны каким-то образом распределить, обязательств на сегодняшний день, - минус порядка 70 млн рублей. Не говоря уже о том, что какие-то обязательства еще возникают. Но сейчас мы уже выровняли базу. Как я сказал труппе: не знаю, сможем ли мы выплатить им за все то терпение, за издевательства, которые они здесь получали, премию, но базовые вещи мы закрываем, конечно.

- Расскажите, что планируется сделать во время ремонта в театре?

- Я бы хотел полностью интегрировать театр в московскую городскую среду. Чтобы он стал частью города, чтобы это была точка, в которую люди хотели приходить. Это уникальное здание, которое было сделано по принципу скрипки Страдивари – без единого гвоздя. Это абсолютно уникальный проект. Преображение начнется со второго и третьего этажа и зала. Моя идея следующая – сделать весь театр светлым. Хочу что-то придумать, чтобы театр горел светом, чтобы световая партитура была такая, чтобы все ахнули. Хочется залить светом зал, сделать общий дизайн, который здесь был. Также в зале мы поменяем все стулья. А последнего яруса зала не будет, это будет помещение, где разместится оборудование для видеопроекции, света. Магазин, который расположен в театре, уберем.

- Где планируется взять средства на ремонт? Есть ли уже смета, сколько потребуется денег на ремонт театра?

- На сегодняшний день пока никаких смет еще нет, мы в процессе формирования команды архитекторов, технологов, которые будут делать проект. Когда будет проект, тогда будет и смета. Я очень надеюсь на поддержку правительства. Конечно Минкультуры, буду запрашивать деньги в Минфине, я очень надеюсь, что нас поддержат.

- На встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой вы говорили о том, что в репертуаре МХАТ имени Горького нет спектаклей по произведениям Максима Горького. Какие спектакли по произведениям писателя могут появиться в репертуаре театра?

- Как минимум будет сейчас "Васса Железнова" и "На дне". Это два самых знаменитых спектакля, которые здесь шли. А все остальное - будем смотреть как зритель будет воспринимать. Мне очень сложно обсуждать какие-то конкретные названия, потому что я до конца не понимаю наше взаимоотношение со зрителем. Это очень важный момент – найти своего зрителя, и чтобы зритель начал доверять театру. По большому счету в Москве взаимоотношения со зрителями сейчас достаточно сложные, потому что очень многие концертные организации и театры не вернули деньги, которые зритель заплатил за билеты до пандемии. Например, в Михайловском театре и Новосибирском театре, когда начался локдаун, мы все деньги до копейки вернули за билеты зрителям. Поэтому, у нас проблем с доверием зрителей нет. А в Москве ситуация принципиально другая, здесь миллиарды рублей, которые зрители заплатили за билеты, не были возвращены. И взаимоотношения у зрителя московского с концертными организациями, да и с театрами, я считаю, очень сложные, доверия нет. Поэтому, наша задача – вернуть доверие и найти нашего зрителя, который будет ходит на постоянной основе к нам в театр.