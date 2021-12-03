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Бывший худрук горьковского МХАТа Бояков решил создать свой театр

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков намерен создать свой театр, часть спектаклей, которые были поставлены в МХАТе, "переедут" на новую площадку, проект будет запущен осенью 2022 года, рассказал он RTVI.

"Я понял, что нужно строить новый театр, нужно делать новый именно театральный проект, нужно продолжать то движение, репертуарную политику", - сказал режиссер.

По его словам, в создании нового театра будет участвовать бывший попечительский совет МХАТа, который отказался сотрудничать с театром после ухода Боякова. На новый проект будут потрачены деньги, которые попечители планировали направить на то, что раньше Бояков планировал во МХАТе.

Предполагается, что своей площадки у нового театра не будет. Сезон будет открыт спектаклем "Хлорофилия" по роману Андрея Рубанова, который поставит Бояков.

Режиссер добавил, что идут переговоры с МХАТом о выкупе декораций и прав на постановку спектакля "Лавр". Он "переедет" в новый проект с основными артистами - Дмитрием Певцовым, Леонидом Якубовичем, Валентином Клементьевым. Бояков рассчитывает на перенос и некоторых других знаковых работ, например, спектакля "Чудесный грузин" и постановки "Красный бархат".

Бояков возглавил МХАТ имени Горького в конце 2018 года, прежний худрук театра Татьяна Доронина стала президентом. После этого в труппе возник раскол, часть актеров были недовольны Бояковым и просили вернуть Доронину. На фоне продолжающегося конфликта в феврале 2021 года в театре сменился директор: вместо Татьяны Ярошевской должность временно занял Олег Михайлов. В апреле Минкультуры изменило устав театра, передав руководящие полномочия директору и президенту, но не худруку.

27 октября 2021 года Минкультуры назначило новым директором МХАТа известного театрального менеджера Владимира Кехмана. 1 ноября Бояков сообщил, что по предложению Кехмана написал заявление об увольнении, поскольку не хочет "устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет" с ним работать. Предполагается, что кандидатуру нового худрука предложит Кехман.

Совет попечителей, который отказался работать с МХАТом, был образован при Боякове.

Кехман уже пообещал журналистам, что сократит излишне раздутый штат театра, начнет в здании ремонт и он уже убрал из репертуара пьесу "Чудесный грузин", в котором участвовала Ольга Бузова.

Эдуард Бояков - российский продюсер, театральный режиссер и педагог. С 2005 по 2013 год Бояков был художественным руководителем театра "Практика". В его репертуаре - пьесы Ивана Вырыпаева, Германа Грекова, Вячеслава Дурненкова, Мариуса фон Майенбурга, Павла Пряжко, Игоря Симонова, Анны Яблонской.

Эдуард Бояков МХАТ Горького Владимир Кехман Москва Минкультуры Татьяна Доронина

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