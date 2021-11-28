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Певец и композитор Александр Градский умер на 73-м году жизни

Певец и композитор Александр Градский умер на 73-м году жизни
Александр Градский
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался в возрасте 72 лет.

"Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича", - говорится в сообщении Первого канала в фейсбуке.

В сообщении Первого канала не уточняется причина смерти музыканта. По данным ряда СМИ, Градский 26 ноября был госпитализирован с подозрением на инсульт.

Певец и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных, обучался в Московской консерватории. В 1965 году основал одну из первых рок-групп в СССР - "Славяне", а через год - группу "Скоморохи", которая принесла ему популярность.

Градский - автор музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, написал нескольких рок-опер и рок-балетов, а также множество песен.

В 1999 году был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Также музыкант был художественным руководителем театра "Градский Холл".

Александр Градский

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