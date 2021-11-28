Первый канал продолжит показ десятого сезона "Голоса" в память о Градском

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Первый канал продолжит работу над десятым сезоном проекта "Голос" в память об Александре Градском, который скончался на 73-м году жизни. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято позже.

"Первый канал скорбит об уходе Александра Градского – нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса" (...) Мы считаем своим долгом довести десятый сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время", - говорится в сообщении канала.

Как отметили в сообщении, несмотря на плохое самочувствие, Градский "не бросил "Голос" до конца", для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке.

"Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир", - добавили в сообщении.

Соболезнования в связи со смертью Градского выразили его друзья и коллеги.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал Градского ярким и неповторимым человеком в своей области.

"Ушел из жизни выдающийся человек, музыкант, великий исполнитель, долгие годы бывший ярким и неповторимым в своей области человеком. Его творчество стоит особняком как музыкальное, так и исполнительское, поэтому, конечно, память о нем будет не только в его произведениях и его исполнении, но и будет увековечена при обращении к нам", - сказал Герасимов "Интерфаксу". Он отметил, что "табличка на его доме, где он жил, обязательно может появится".

Певица Лариса Долина также выразила соболезнования, назвав смерть Градского уходом целой эпохи. "Трудно переоценить вклад этого Артиста в отечественную культуру, его неповторимый, сильный, ни на чей не похожий голос, которому было подвластно все: рок, популярные песни, оперное искусство, а еще Саша сочинял, сочинял много, не боялся экспериментов, писал песни с социальной направленностью, многие из которых ушли в народ", - написала певица на своей странице в инстаграме.

Музыканты группы "Машина времени" назвали шокирующей новость о смерти исполнителя. "Светлая память этому невероятно талантливому человеку!", - говорится в сообщении группы, опубликованном на официальной странице в фейсбуке.

Музыкант Олег Митяев на своей странице в фейсбуке выразил соболезнования в связи со смертью артиста: "Как неожиданно и рано. Спасибо, и прощайте, Маэстро!".

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года. Он написал музыку более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, стал автором нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.